اتهام إيكلستون رئيس «فورمولا 1» السابق بالاحتيال

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثلو الادعاء، اليوم الإثنين، إن بيرني إيكلستون رئيس بطولة العالم «فورمولا 1» للسيارات السابق، تعرض لاتهام بالاحتيال بسبب عدم كشف أصول بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (477 مليون دولار) لهيئة الضرائب البريطانية.

وأضاف الادعاء الملكي البريطاني، وفقًا لـ«رويترز» أن إيكلستون البالغ عمره 91 عامًا واجه اتهاماً واحداً بالاحتيال عن طريق تقديم معلومات خاطئة بشكل متعمد.

تحقيق جنائي معقد

وقال سايمون يورك مدير إدارة التحقيق والاحتيال في سلطة الإيرادات والجمارك: «هذا يأتي بعد تحقيق جنائي معقد حول العالم عن طريق إدارة التحقيق والاحتيال في سلطة الإيرادات والجمارك».

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ومن المنتظر أن تعقد أول جلسة للاستماع في 22 أغسطس في محكمة في لندن.