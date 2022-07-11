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إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 05:31 مساء
إعلان القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2022
القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2022. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، عن الموسم الماضي.

ويقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حفله السنوي لإعلان جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.

وتقلصت القائمة من 10 مدربين إلى 5 في القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي (كاف).

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا كالتالي:
«كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، بيتسو موسيماني مدرب «الأهلي» المصري السابق، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي، مدرب «الوداد»، وأليو سيسيه مدرب السنغال».

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وتم استبعاد كل من كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، وأمير عبده مدرب جزر القمر، وفلوران إبنجت مدرب «نهضة بركان»، ووحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، وماندالا نكيزاكي مدرب «أورلاندو بيراتس».

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