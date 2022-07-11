رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «يوفنتوس»، اليوم الإثنين، رسميًا، عودة اللاعب بول بوغبا صانع ألعاب «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، للفريق بشكل رسمي بعد 6 سنوات من الرحيل عن الفريق، في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي إلى أن بوغبا وقع على عقد لمدة أربع سنوات حتى 2026، بعد انتهاء تعاقده مع «مانشستر يونايتد» بنهاية الموسم الماضي.

وقال «يوفنتوس» عبر موقعه الرسمى: «عندما نقول وداعًا، بعد مغامرة رائعة عشناها معًا، في زاوية من القلب، هناك دائمًا أمل ضئيل في رؤية بعضنا البعض مرة أخرى، عاجلًا أم آجلًا.. مع بول كان الأمر كذلك، في العام 2016، انفصلت مساراتنا بعد 4 سنوات مذهلة».

ضجيج من الفرح

وأوضح النادي: «السنوات التي ظهر فيها ذلك الشاب الفرنسي الموهوب الذي يقل عمره عن 20 عامًا فى الفريق الأول، وبعد أقل من شهر سجل هدفه الأول، وفي السنوات التي تعلمنا فيها أن نحبس أنفاسنا في كل مرة رأيناه فيها يحمل اللقطة من الخارج: عرفنا كيف يمكن أن تنتهي، وغالبًا ما تنتهي بضجيج من الفرح».

وتابع النادي: «عاد بول إلى تورينو، وغادر عندما كان صبيًا، وعاد ليكون رجلًا وبطلًا، لكن هناك شيئًا واحدًا لم يتغير: الرغبة في كتابة صفحات جديدة أخرى لا تُنسى، معًا».

مشواره مع يوفنتوس

اللاعب صاحب الـ 29 عامًا رحل عن يوفنتوس في 2016 متجهًا إلى «مانشستر يونايتد». وشهدت الفترة الأولى لبوغبا مع «يوفنتوس» تقديمه لأفضل أداء في مسيرته.

- استقبال الأبطال لبوغبا في «يوفنتوس».. واللاعب: لا أطيق الانتظار

- بوغبا ينهي الاتفاق مع يوفنتوس ويستعد لتوقيع عقد الولاية الثانية الأسبوع المقبل

- بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015. وشارك بوغبا مع «يوفنتوس» في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضًا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 ملاين يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها. وشارك مع «الشياطين الحمر» في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 51 أخرى. وفاز بوغبا مع مانشستر بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

يوفنتوس يعلن عودة بول بوغبا. (الإنترنت)