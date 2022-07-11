بطولتان لـ«الطائرة الأفريقية» بتونس والمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكدت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة أن تونس ستنظم النسخة الـ20 لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، المؤهلة إلى بطولة العالم 2023، خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر، لـ«بوابة الوسط»، أن الاتحاد الأفريقي حدد يوم 7 أغسطس المقبل كآخر موعد لتأكيد المشاركة.

كما أُسندت للمغرب تنظيم بطولة الطائرة الأفريقية تحت 19 عامًا، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل.

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يشار إلى أن لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة اختارت 20 لاعبًا لمنتخب تحت 21 عامًا، ويتولى الإشراف عليه المدرب عامر نصروي، ويساعده المدربان المحليان رمزي أبوشعالة ويوسف بركة.