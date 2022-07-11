ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

وضع باريس سان جيرمان 11 لاعبًا على قائمة المغادرين، ليس من بينهم البرازيلي نيمار حتى الآن، لكن عملية رحيلهم عن الفريق الفرنسي تبدو معقدة للغاية سواء بسبب المبالغ المرتفعة التي يطلبها الـ«بي إس جي» أو الرواتب الخيالية التي يدفعها لهم وحتى عدم وجود عروض.

وكان المدرب الجديد كريستوف غالتييه قد كشف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي أنه «يجب تقليص قوام الفريق، لا يمكن أن يتواجد لاعبون لا يشاركون تقريبًا طوال الموسم»، ما دفع إدارة النادي للبدء في العمل بشكل فوري، وفقًا لما أكدته جريدتي «ليكيب» و«لوباريزيان»، اليوم الأحد، بحسب «وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأصبحت مهمة التخلص من الحمل الزائد في باريس سان جيرمان ملقاة على عاتق البرتغالي أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق في الفريق بين 2017 و2019، بعد رحيل البرازيلي ليوناردو عن منصب المدير الرياضي ووصول لويس كامبوس كمستشار فني.

ويعد خط الوسط هو الأكثر تأثرًا بثورة التجديد التي بدأها مسؤولو النادي الذين يبحثون عن مخرج لستة لاعبين، لا سيما مع استقدام البرتغالي فيتينيا قادمًا من بورتو، ووصول المفاوضات مع ليل للحصول على خدمات ريناتو سانشيز لمرحلة متقدمة للغاية، وأصبحت الرواتب الضخمة التي يطالب بها اللاعبون هي العقبة الأولى في وجه هنريكي.