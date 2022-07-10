آرسنال يترقب موقف كانتي مع تشيلسي لإنجاز الصفقة المهمة

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال آرسنال يرى خط الوسط كمنطقة يجب تحسينها، ويعتبر الفرنسي نغولو كانتي، أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقال موقع «أوليه»، بحسب جريدة «ديلي ستار»، اليوم الأحد: «مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا، يبحث عن لاعب خط دفاعي، ويقدر كانتي بدرجة عالية».

ويعد الفائز بكأس العالم لاعبًا مهمًا في تشكيلة تشيلسي، لكن لم يتبق له سوى 12 شهرًا على عقده، وعانى من أجل العودة لمستواه الموسم الماضي، ولعب كانتي (31 عامًا)، 42 مباراة، لكنه كان على مقاعد البدلاء لفترات طويلة، وسط مشكلة في الركبة.

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وكان آرسنال على وشك التعاقد معه من ليستر في 2016، إلا أنه اختار تشيلسي، كما جرى ربط مانشستر يونايتد مع كانتي في الماضي، على الرغم من إعجاب توخيل العلني باللاعب.

وأكد تشيلسي أن كانتي وروبن لوفتوس تشيك، لم يسافرا إلى لوس أنجلوس كجزء من فرقة توخيل، المكونة من 29 لاعبًا، وذلك من أجل التحضير للموسم الجديد.