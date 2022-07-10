لوكلير يتخطى مشاكله ويحرز المركز الأول على أرض ريد بول في سباق النمسا للسيارات

القاهرة - بوابة الوسط

تخطّى سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مشاكل اللحظات الأخيرة في دواسة الوقود، ليحرز المركز الأول على أرض ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن، صاحب المركز الثاني.

جاء ذلك ضمن منافسات جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم فورمولا واحد، بحسب «فرانس برس».

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وهو ثالث انتصار لسائق الإمارة هذا العام والخامس في مسيرته والأوّل لفيراري على حلبة ريد بول منذ الانتصار الذي حققه الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر في 2003.

وأكمل البريطاني لويس هاميلتون منصّة التتويج باحتلاله للمركز الثالث.