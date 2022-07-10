غموض التطعيم يفسد على «تشيلسي» اصطحاب نجميه إلى أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تقرر غياب ثنائي وسط «تشيلسي»، نغولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك، عن السفر مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في جولة خارجية في الولايات المتحدة بسبب غموض موقفهما من التطعيم ضد «كوفيد-19».

وتنص قواعد الدخول إلى أميركا على أنه يجب تطعيم جميع الزوار الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، باستثناء المواطنين الأميركيين وبعض الاستثناءات المحدودة الأخرى، بجرعتين ضد الفيروس، ولم يتضح هل حصل اللاعبان على جرعة واحدة فقط أو لم يجر تطعيمها من الأساس، بحسب «رويترز».

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وقال «تشيلسي» في بيان: «لن يسافر الثنائي نغولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك بسبب موقفهما من التطعيم».

وأُصيب لوفتوس تشيك بـ«كوفيد-19» في أغسطس العام الماضي، بينما أُصيب الدولي الفرنسي كانتي بالعدوى قبل مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام «يوفنتوس» في الشهر التالي.

وقال المدرب توماس توخيل وقتها إنه لا يعرف بالتحديد عدد اللاعبين الذين حصلوا على لقاح، ورغم أنه حصل على التطعيم فإنه لن يجبر الآخرين على القيام بذلك.