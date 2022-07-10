Atwasat

غموض التطعيم يفسد على «تشيلسي» اصطحاب نجميه إلى أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 12:10 مساء
غموض التطعيم يفسد على «تشيلسي» اصطحاب نجميه إلى أميركا
توخيل مع كانتي وتشيك. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

تقرر غياب ثنائي وسط «تشيلسي»، نغولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك، عن السفر مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في جولة خارجية في الولايات المتحدة بسبب غموض موقفهما من التطعيم ضد «كوفيد-19».

وتنص قواعد الدخول إلى أميركا على أنه يجب تطعيم جميع الزوار الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، باستثناء المواطنين الأميركيين وبعض الاستثناءات المحدودة الأخرى، بجرعتين ضد الفيروس، ولم يتضح هل حصل اللاعبان على جرعة واحدة فقط أو لم يجر تطعيمها من الأساس، بحسب «رويترز».

- كريستينسن يجتاز الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية في برشلونة
- تشيلسي يوافق على الشروط الشخصية لضم «سترلينغ»

وقال «تشيلسي» في بيان: «لن يسافر الثنائي نغولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك بسبب موقفهما من التطعيم».

وأُصيب لوفتوس تشيك بـ«كوفيد-19» في أغسطس العام الماضي، بينما أُصيب الدولي الفرنسي كانتي بالعدوى قبل مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام «يوفنتوس» في الشهر التالي.

وقال المدرب توماس توخيل وقتها إنه لا يعرف بالتحديد عدد اللاعبين الذين حصلوا على لقاح، ورغم أنه حصل على التطعيم فإنه لن يجبر الآخرين على القيام بذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ريباكينا
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ...
فيرستابن يفوز بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى للسيارات
فيرستابن يفوز بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى للسيارات
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
المزيد
غموض التطعيم يفسد على «تشيلسي» اصطحاب نجميه إلى أميركا
غموض التطعيم يفسد على «تشيلسي» اصطحاب نجميه إلى أميركا...
كريستيانو يتمسك بالرحيل و«مانشستر يونايتد» يروج لقميصه تحسبا للوداع الأخير
كريستيانو يتمسك بالرحيل و«مانشستر يونايتد» يروج لقميصه تحسبا......
استقبال الأبطال لبوغبا في «يوفنتوس».. واللاعب: لا أطيق الانتظار
استقبال الأبطال لبوغبا في «يوفنتوس».. واللاعب: لا أطيق ......
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد...
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط