كريستيانو يتمسك بالرحيل و«مانشستر يونايتد» يروج لقميصه تحسبا للوداع الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

قرر النجم كريستيانو رونالدو الامتناع عن الانضمام لفريقه «مانشستر يونايتد» في جولته الآسيوية، وسط أنباء عن رغبته بالرحيل عن الفريق، لكن النادي الإنجليزي فاجأ جماهيره، الجمعة، عندما عرض رونالدو مرتديًا قميص الفريق الجديد، واستخدمه للترويج لقميص الموسم المقبل من شركة «أديداس».

ولم ينضم رونالدو لمعسكر «مانشستر يونايتد» بالرغم من عودة كل اللاعبين، متعذرًا بحجة الأسباب العائلية، وزادت الأنباء المؤكدة حول رغبة النجم البرتغالي بالرحيل عن الفريق، والانضمام لنادٍ يشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

- رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد

- رونالدو يتخلف عن موعد عودته لمانشستر يونايتد

لكن رغبة اللاعب بالرحيل لم تمنع «الشياطين الحمر» من استخدامه في عرض القميص الجديد، وعرضه في فيديو وصور مرتديًا القميص، وظهور رونالدو بالقميص الأحمر منح جماهير «يونايتد» بارقة أمل، ببقاء اللاعب مع الفريق، لأن الأندية الأخرى عادة ما تستغني عن نجومها الذين يقتربون من الرحيل، في صور الترويج للموسم المقبل.

ولكن جانبًا آخر من الجماهير أكد أن الفريق أراد فقط أن يستفيد من رونالدو تسويقيًا، وأن ظهوره بالقميص لا يعني أبدًا بقاءه مع الفريق.