استقبال الأبطال لبوغبا في «يوفنتوس».. واللاعب: لا أطيق الانتظار

القاهرة - بوابة الوسط

وصل النجم الفرنسي بول بوغبا إلى إيطاليا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى «يوفنتوس» قادمًا من «مانشستر يونايتد» في صفقة انتقال مجانية، ونشر «يوفنتوس» على حسابه الرسمي في «تويتر»، مقطع فيديو للاعب خط الوسط الفرنسي وهو ينزل من الطائرة التي أقلته من بريطانيا.

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وأضاف نادي «السيدة العجوز» تغريدة على لسان بوغبا قال فيها: «لقد عدت، أنا هنا وسعيد جدًا، لا أطيق الانتظار للبدء وارتداء قميص يوفنتوس مرة أخرى»، بحسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

واستقبل جمهور «يوفنتوس» بوغبا لدى خروجه من المطار في سيارة بيضاء اللون، حيث هتفوا باسمه.

بوغبا في يوفنتوس. (إنترنت)