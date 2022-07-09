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«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 04:55 مساء
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
الكولومبي أندرسون أرويو. (إنترنت)
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توصل «ألافيس» و«ليفربول» إلى اتفاق من أجل إعارة المدافع الكولومبي أندرسون أرويو إلى النادي الإسباني الموسم المقبل، ويلعب أرويو (23 عامًا) في مركز الظهير الأيمن، ويبرز بلياقته البدنية العالية التي تجعله يلعب في خط الهجوم أيضًا.

وشارك أرويو مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا مرتين، والموسم الماضي لعب في صفوف «ميرانديس» بدوري الدرجة الثانية الإسباني وخاض معه 39 مباراة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان أرويو انضم إلى «ليفربول» في 2018، ومن وقتها أعاره النادي الإنجليزي إلى أندية مختلفة.

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في الوقت نفسه، أعلن «ليفربول»، عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد لاعبه جو غوميز مدافع «الريدز» ليستمر مع الفريق حتى 2027.

وقال «ليفربول» عبر موقعه الرسمي: «وقع جو غوميز عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم».

وانتقل غوميز إلى «آنفيلد» من «تشارلتون أثليتيك» في صيف 2015 وخاض 142 مباراة منذ ذلك الحين، وحصل على ميداليات الفائزين في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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