«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بشكل دائم في موسم 2022-2023، وجاء ذلك بناء على نتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة.

ويمكن لأي فريق إجراء الخمسة تبديلات على ثلاث فترات فقط خلال المباريات، أما التبديلات التي تُجرى في فترة الاستراحة وعقب نهاية الوقت الأصلي وقبل اللجوء لشوطين إضافيين فلا تعد ضمن الثلاث فترات المسموح فيها بالتبديلات.

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وإن أجرى كلا الفريقين تبديلًا في آن واحد فيتم احتساب فترة لكل منهما، وتتبقى فترتان على سبيل المثال، وحال عدم استخدام أي فريق للثلاث فترات المسموح له فيها بالتبديلات فيمكن ترحيل العدد غير المستخدم إلى الشوطين الإضافيين.

كما تقرر زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء من 12 إلى 15، وكانت المرة الأولى التي تم فيها زيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة حدثت قبل عامين بعد استئناف النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس «كورونا».

ومنذ ذلك الحين كان يتم مد العمل بالقانون بشكل موقت، فيما كان الدوري الإنجليزي الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي عاد للنظام القديم مباشرة في موسم 2020-2021، ولكن بعد اعتراض الأندية وافق الدوري الإنجليزي عقب التصويت على عودة نظام الخمسة تبديلات مرة أخرى.