Atwasat

رسميا.. فياريال يتعاقد مع حارس لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 06:47 مساء
رسميا.. فياريال يتعاقد مع حارس لاتسيو
نادي فياريال يعلن ضم الحارس المخضرم بيبي رينا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي فياريال، عودة بيبي رينا حارس لاتسيو في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد الحارس الدولي إلى بلاده، للدفاع عن ألوان فريقه السابق فياريال الذي غادره قبل 17 عاما، حيث لعب لصفوفه ما بين 2002 و2005 قادما من نادي برشلونة.

وفي مقطع فيديو نشره فياريال على «تويتر»، قال الحارس الذي سيبلغ الأربعين نهاية الشهر المقبل «أيتها العائلة الصفراء (في إشارة إلى لون قميص الفريق)، ها أنا مجددا بعد 17 عاما. أنا متحمس جدا وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجددا والتمتع بتواجدي بينكم».

أرقام رينا
وانتهى عقد رينا مع لاتسيو نهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده مع الفريق. وخاص الإسباني مع لاتسيو الموسم الماضي 17 مباراة بواقع 1560 دقيقة ولم يهتز شباكه بأهداف.

- ليفربول يسجل أرباحا تفوق 550 مليونا.. وفياريال عند 138 مليون يورو

ويمتلك رينا مسيرة كروية حافلة، إذ سبق ولعب مع أندية برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وميلان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة ...
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية بإعلان موعد الانتخابات
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية بإعلان ...
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
المزيد
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس...
رسميا.. فياريال يتعاقد مع حارس لاتسيو
رسميا.. فياريال يتعاقد مع حارس لاتسيو...
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو...
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم...
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية بإعلان موعد الانتخابات
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط