رسميا.. فياريال يتعاقد مع حارس لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فياريال، عودة بيبي رينا حارس لاتسيو في صفقة انتقال حر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد الحارس الدولي إلى بلاده، للدفاع عن ألوان فريقه السابق فياريال الذي غادره قبل 17 عاما، حيث لعب لصفوفه ما بين 2002 و2005 قادما من نادي برشلونة.

وفي مقطع فيديو نشره فياريال على «تويتر»، قال الحارس الذي سيبلغ الأربعين نهاية الشهر المقبل «أيتها العائلة الصفراء (في إشارة إلى لون قميص الفريق)، ها أنا مجددا بعد 17 عاما. أنا متحمس جدا وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجددا والتمتع بتواجدي بينكم».

أرقام رينا

وانتهى عقد رينا مع لاتسيو نهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده مع الفريق. وخاص الإسباني مع لاتسيو الموسم الماضي 17 مباراة بواقع 1560 دقيقة ولم يهتز شباكه بأهداف.

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ويمتلك رينا مسيرة كروية حافلة، إذ سبق ولعب مع أندية برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وميلان.