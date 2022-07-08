رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رسميا، ضم البرازيلي صامويل لينو، لمدة 5 مواسم، قادماً من نادي جيل فيسينتي البرتغالي، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي: «يصل لاعب كرة القدم البرازيلي إلى نادينا، ويوقع على أنه لاعباً جديداً حتى 2027».

وأضاف: «بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نادينا والبرتغالي جيل فيسينتي، يوقع المهاجم البرازيلي على أنه لاعب لمدة 5 مواسم».

لاعب متعدد الاستخدام

ويعد اللاعب متعدد الاستخدامات يمكنه لعب مباراته على كلا الجناحين، ويتميز بسرعته وقدرته الكبيرة على مواجهة الدفاعات المنافسة.

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وسبق وأعلن نادي أتلتيكو مدريد ضم اللاعب الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل رسميا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد فقط ينتهي في 30 يونيو 2023.