Atwasat

رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 05:16 مساء
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو
البرازيلي صامويل لينو ينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رسميا، ضم البرازيلي صامويل لينو، لمدة 5 مواسم، قادماً من نادي جيل فيسينتي البرتغالي، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي: «يصل لاعب كرة القدم البرازيلي إلى نادينا، ويوقع على أنه لاعباً جديداً حتى 2027».

وأضاف: «بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نادينا والبرتغالي جيل فيسينتي، يوقع المهاجم البرازيلي على أنه لاعب لمدة 5 مواسم».

لاعب متعدد الاستخدام
ويعد اللاعب متعدد الاستخدامات يمكنه لعب مباراته على كلا الجناحين، ويتميز بسرعته وقدرته الكبيرة على مواجهة الدفاعات المنافسة.

- رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دورتموند
- دورتموند يقترب من بديل هالاند
- هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

وسبق وأعلن نادي أتلتيكو مدريد ضم اللاعب الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل رسميا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد فقط ينتهي في 30 يونيو 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا

السفينة المتهمة بسرقة قمح أوكراني تدخل مياه روسيا
ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»

ليز تراس تدافع عن جونسون وتدعو إلى «الهدوء والوحدة»
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيريوس يدعم نادال بعد انسحابه من بطولة «ويمبلدون»
كيريوس يدعم نادال بعد انسحابه من بطولة «ويمبلدون»
رسميا.. بيرخفين ينضم إلى صفوف أياكس امستردام
رسميا.. بيرخفين ينضم إلى صفوف أياكس امستردام
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة ...
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
المزيد
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو...
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم...
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية بإعلان موعد الانتخابات
مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية ......
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد
رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد...
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط