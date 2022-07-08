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بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 04:36 مساء
بعمر 30 عاما.. جاك ويلشير يعلن اعتزاله كرة القدم
الدولي الإنجليزي جاك ويلشير نجم آرسنال السابق يعلن اعتزاله كرة القدم. (الإنترنت)
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أعلن الإنجليزي جاك ويلشير، لاعب خط وسط آرسنال السابق، اعتزاله رسميا اليوم الجمعة في سن الـ30.

وقال ويلشير عبر منشور له في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفقا لـ«في الجول»: «لقد كانت رحلة لا تصدق مليئة بالعديد من اللحظات التي أشعر بالفخر لاختبارها».

وأوضح: «من فتى صغير يلعب بالكرة في الحديقة لارتداء شارة قيادة فريقي آرسنال واللعب لبلدي في كأس العالم.. لقد عشت حلم، في الواقع كان من الصعب تقبل انهيار مسيرتي في السنوات الأخيرة نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتي رغم شعوري بأنني لدي المزيد لأقدمه».

أرقام جاك ويلشير
ولعب ويلشير 182 مباراة في الدوري الإنجليزي وارتدى قميص منتخب إنجلترا 34 مرة. وبدأ ويلشير مسيرته في آرسنال وأعير منه لبولتون في العام 2010 قبل صعوده للفريق الأول. وانتقل في 2016 معارا إلى بورنموث ثم نهائيا إلى وست هام.

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وعاد ويلشير إلى بورنموث وظل من دون ناد إلى أن انضم في شهر فبراير الماضي لفريق آرهوس الدنماركي. وخلال مسيرته من شباب آرسنال وحتى النهاية لعب ويلشير 303 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 43 آخرين.

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