مدير الاتحادات الرياضية السابق يطالب الأولمبية الليبية بإعلان موعد الانتخابات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب أحمد اليزيدي، مدير الاتحادات الرياضية السابق، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بالإعلان عن الانتخابات في أقرب وقت، موضحا أن فترة المجلس الحالي انتهت صلاحياتها قانونيا بعد انقضاء أربع سنوات.

وأكد اليزيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه من عام ماض انتهت المدة للمجلس الحالي، وعليه أن يعلن الانتخابات وهو نفس المجلس ورئيسه جمال الزروق، الذي أمضى حتى الآن ثماني سنوات باللجنة الأولمبية الليبية.

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يذكر أن أحمد اليزيدي تولى مواقع رياضية عديدة منها رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، والأمين العام لاتحاد الكرة عدة مرات، ونائب رئيس نادي المدينة.