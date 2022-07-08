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دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 03:16 مساء
دي ماريا يصل تورينو تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس
النجم الأرجنتيني انخل دي ماريا يحتفل بالتسجيل لمنتخب بلاده في مباراة الـ«فيناليسيما» بين منتخب بلاده بطل أميركا الجنوبية ونظيره الإيطالي بطل أوروبا. (ا ف ب)
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وصل الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، في وقت متأخر من مساء الخميس، إلى تورينو، وذلك تمهيدا للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي لمدة عام كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر يوفنتوس في حسابه على «تويتر» مقطع فيديو للطائرة الخاصة التي كانت تقل دي ماريا تحط في تورينو حيث كان أحد مسؤولي نادي «السيدة العجوز» في استقبال ابن الـ34 عاما.

7 ملايين يورو لموسم واحد
وسيخضع دي ماريا اليوم الجمعة، وفقا لـ«فرانس برس»، للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع العقد الذي سيتقاضى بموجبه سبعة ملايين يورو لموسم واحد وفق ما أفادت التقارير في إيطاليا.

وأمضى دي ماريا سبعة أعوام في سان جيرمان توج خلالها بكل من لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا خمس مرات، إضافة لإحرازه كلا من كأس الرابطة وكأس الأبطال المحليتين أربع مرات ووصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي العام 2020.

أرقام دي ماريا الشخصية
وعلى صعيد الأرقام الشخصية، دخل اللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي تاريخ سان جيرمان كأفضل مرر على الإطلاق مع 112 تمريرة حاسمة، مسجلا 95 هدفا في 295 مباراة ضمن جميع المسابقات.

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وبعدما كان ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة الفريق، وجد دي ماريا نفسه الموسم الماضي على مقاعد البدلاء بعد وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني.

ويبدو يوفنتوس مصمما على استعادة لقب الدوري الإيطالي الذي تنازل عنه في الموسمين الماضيين لصالح الجارين إنتر وميلان تواليا، من خلال إجراء تعاقدات مؤثرة جدا هذا الصيف قد يكون أبرزها عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا المرجح وصوله إلى تورينو مساء الجمعة تمهيدا للتوقيع مع فريقه الجديد-القديم.

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