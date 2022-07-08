بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

القاهرة - بوابة الوسط

قال‭‭ ‬‬وزير الرياضة التونسي، اليوم الجمعة، إن بلاده تستعد لتنظم استقبال رسمي وشعبي لنجمة التنس أنس جابر الملقبة باسم «وزيرة السعادة» بعد أن أصبحت أول عربية تصل إلى نهائي الفردي في بطولة «ويمبلدون»، وقدمت صورة مشرقة للغاية عن بلدها.

كما أصبحت المصنفة الثالثة عالميا البالغ عمرها 27 عاما أول أفريقية تبلغ مباراة حسم اللقب في نادي عموم إنجلترا، بعد فوزها على صديقتها المقربة الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و3-6 و6-1 يوم أمس الخميس.

وقال وزير الرياضة، كمال دقيش، وفقا لـ«رويترز»: «التونسيون نسوا مشاكلهم وكلهم فخورون بأنس.. إنها حقا وزيرة السعادة». وأضاف: «سيكون هناك استقبال رسمي على أعلى مستوى واستقبال جماهيري شعبي لأنس عند عودتها إلى تونس». موضحا أنه سيسافر إلى لندن لحضور نهائي «ويمبلدون» يوم السبت.

وأكد وزير الرياضة التونسي إن أنس جابر تلعب دورا كبيرا في تقديم صورة مشرقة لتونس في العالم وهي سفيرة حقيقية لتونس.. ونحن نريد أن نعطي شكلا قانونيا لمنصب السفيرة.

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إنجاز تاريخي

ودخلت جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة «ويمبلدون»، كما أنها ثاني أفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب أفريقية ساندرا رينولدز العام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

وبعدما وصلت العام الماضي إلى الدور الرابع في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية للبطولة الإنجليزية، قطعت ريباكينا في هذه النسخة شوطا عملاقا بوصولها إلى المباراة النهائية، حيث ستتواجه ابنة الـ23 عاما مع جابر التي تصل بدورها أيضا إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتها عن 27 عاما.