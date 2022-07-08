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رسميا.. بيرخفين ينضم إلى صفوف أياكس امستردام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 02:18 مساء
رسميا.. بيرخفين ينضم إلى صفوف أياكس امستردام
بيرخفين ينضم إلى صفوف أياكس امستردام. (الإنترنت)
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أعلن نادي أياكس امستردام الهولندي، اليوم الجمعة، انضمام جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنجليزي، ستيفن بيرخفين، رسميا إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، وفقا لـ«فرانس برس» إن بيرخفين (24 عاما) وقع عقدا لمدة خمس سنوات مقابل 31.25 مليون يورو.

وقال مدرب أياكس الجديد الفريد شرودر: «يملك ستيفن ميزات عدة.. لديه اندفاع ويملك حاسة التهديف.. أنا سعيد لأننا نجحنا في التعاقد معه لأنه إضافة كبيرة للفريق».

بداية اللاعب
ولد بيرخفين في امستردام وانضم إلى أكاديمية النادي حتى عمر الثالثة عشرة عندما انتقل إلى الغريم التقليدي ايندهوفن حيث لفت الأنظار في صفوف الأخير، قبل أن ينضم إلى توتنهام في يناير العام 2020 مقابل 27 مليون جنيه.

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ولم يتمكن بيرخفين (6 أهداف في 22 مباراة دولية) من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام وقال في تصريحات صحفية قبل فترة «لا ألعب كثيرا. قد يكون أياكس خيارا بالنسبة الي وبالتالي العودة إلى هولندا، فكأس العالم مقبلة».

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