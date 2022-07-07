رسميا.. ليفربول يعلن عن التجديد لـ«غوميز» بعقد طويل الأمد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي تجديد عقد لاعبه جو غوميز مدافع الريدز ليستمر مع الفريق حتى 2027.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي اليوم: «وقع جو غوميز اليوم عقدا جديدا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم».

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انتقل جوميز إلى آنفيلد من تشارلتون أثليتيك في صيف 2015 وخاض 142 مباراة منذ ذلك الحين، وحصل على ميداليات الفائزين في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.