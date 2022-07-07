رسميا.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع لويس سينيستيرا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع الكولومبي لويس سينيستيرا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي إنه تعاقد مع الكولومبي لويس سينيستيرا، صاحب الـ23 عاما، وقع عقدا لمدة 4 سنوات حتى العام 2026.

سينيستيرا سادس صفقات ليدز يونايتد

وأصبح لويس سينيستيرا سادس صفقة صيفية لفريق ليدز يونايتد، بعد ضم كل من: مارك روكا، وبريندين آرونسين، وتيلر آدامز، وراسموس كريستينسن، وداركو جيابي.

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ولعب سينيستيرا بقميص فينورد الهولندي لمدة 4 سنوات، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من أونسي كالداس الكولومبي مقابل مليوني يورو.

ومن المقرر أن يستهل ليدز الموسم الجديد باستضافة ولفرهامبتون في السادس من أغسطس المقبل.