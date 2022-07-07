لاعبة كرة سلة أميركية تعترف بتهمة تهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، اليوم الخميس، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.

وقالت غرينر للمحكمة، وفقا لـ«رويترز»: «أرغب في الإقرار بالذنب في جميع التهم»، مؤكدة أنه لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي.

ووصلت لاعبة فريق فينكس ميركوري إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانًا في الخارج أكثر من الداخل.

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وعند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو، أوقفت وبحوزتها، وفقًا للاتهام، زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية كانت في حقيبتها.