ميلان يتعاقد مع «عامل توصيل الطلبات» البرازيلي ميسياس

القاهرة - بوابة الوسط

انتقل المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس، من مرحلة «عامل التوصيل» إلى نجم كرة القدم في الدوري الإيطالي، بعدما فعّل ميلان، حامل اللقب، اليوم الخميس بند تعاقده معه نهائيًا.

ووصل ميسياس (31 عامًا) إلى ميلان في الصيف الماضي معارًا من كروتوني مع خيار التعاقد معه نهائيًا، حيث ساهم في فوز «اللومباردي» بلقب «سيري أ»، بتسجيله 5 أهداف في 26 مباراة محلية.

وأقدم ميلان على تسجيل عقد ميسياس مع الدرجة الأولى لدى الاتحاد المحلي للعبة، بعد إعادة التفاوض بشأن رسوم الشراء مقابل صفقة تقدر بـ4.5 ملايين يورو (نحو 4.5 دولار أميركي أيضاً) بالإضافة إلى المكافآت.

بدأ مسيرته مع الهواة

وكان وصول ميسياس إلى أعلى مستويات عالم الكرة المستديرة مثيرًا للإعجاب نظرًا لأنه بدأ مسيرته في إيطاليا مع الهواة منذ أكثر من عقد وتحديداً مع نادي كازالي (2015-2017).

وانتقل إلى إيطاليا للعيش مع شقيقه في العام 2011 وتدرج في المستويات الأدنى للكرة الإيطالية، حيث عمل في نقل الثلاجات مقابل لقمة العيش، قبل أن يختاره فريق كروتوني من الدرجة الثانية في يناير 2019.

وساهم في صعود النادي الجنوبي إلى الدرجة الأولى وسجل قبل عامين 9 أهداف في 36 مباراة في «سيري أ»، قبل أن يسقط كروتوني مجددًا إلى الدرجة الثانية بعد عام في الأولى، ما شرّع أمامه باب الدفاع عن نادي ميلان بطل أوروبا سبع مرات.

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بدايات لم تكن ناجحة

غير أن بداياته لم تكن ناجحة، مع انتقاله العام 2017 إلى نادي برو فرتشيلي التاريخي، الفائز بسبعة ألقاب في الدوري في السنوات الأولى من القرن الماضي، والذي جرى حظره لأن أندية دوري الدرجة الثانية مُنعت من التعاقد مع لاعبين دون جوازات سفر أوروبية من بطولات الهواة.

وعمل ميسياس في توصيل الأغراض في الصيف، بدلًا من الذهاب في عطلة، لكسب لقمة العيش. وأدت هذه التضحيات إلى انتقاله إلى ملعب «سان سيرو» ليدافع عن ألوان أحد الأندية الأكثر شهرة في العالم، وقاده للفوز بأول سكوديتو له منذ العام 2011 والتاسع عشر في تاريخه.