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كريستينسن يجتاز الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 03:02 مساء
كريستينسن يجتاز الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية في برشلونة
المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن. (الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن لاعبه الجديد أندرياس كريستينسن، اجتاز الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية في النادي.

وكان نادي برشلونة كشف يوم الإثنين الماضي، أنه تعاقد مع أندرياس كريستينسن، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة مجانية.

عقد حتى 2026
وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه ضم المدافع الدنماركي بعقد حتى 30 يونيو 2026، ليصبح ثاني الصفقات الصيفية بعد فرانك كيسي لاعب وسط ميلان اليوم أيضا.

وأوضح برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد كريستينسن 500 مليون يورو (522.2 مليون دولار).

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وساعد المدافع البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

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