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تشيلسي يوافق على الشروط الشخصية لضم «سترلينغ»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 01:22 مساء
تشيلسي يوافق على الشروط الشخصية لضم «سترلينغ»
يتحضر رحيم سترلينغ (إلى اليسار) للتعاقد مع تشلسي قادماً من مانشستر سيتي (ا ف ب)
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كشفت تقارير صحفية، اقتراب يوقيع نادي تشيلسي عقدًا كبيرًا في حقبة المالك الجديد الأميركي تود بوهلي، من خلال الموافقة على الشروط الشخصية لجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، وفقا لـ«فرانس برس» أن انتقال سترلينغ إلى «ستامفورد بريدج» بات «وشيكًا» رغم عدم الاتفاق بعد على الشروط المالية بين الناديين.

ودخل سترلينغ (27 عامًا) العام الأخير من عقده مع «سيتيزنس»، لكن من المتوقع أن يطالب بطل الدوري الإنجليزي بمبلغ مقدّر بـ45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) لإتمام الصفقة.

9 ألقاب رئيسية
وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.

وسجّل سترلينغ الذي كان لاعبًا رئيسيًا في بداياته ضمن خطط المدرّب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفًا في 337 مباراة.

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لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهددًا مع ضمّ جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.

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