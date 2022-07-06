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ليدز يضم لاعب الوسط الأميركي آدامز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 10:33 مساء
ليدز يضم لاعب الوسط الأميركي آدامز
لاعب الوسط الأميركي تايلر آدامز. (الإنترنت)
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قال ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه ضم لاعب الوسط الأميركي تايلر آدامز من رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، وفقا لـ«رويترز» إلى أن الصفقة تكلفت 20 مليون جنيه إسترليني (23.8 مليون دولار).

ويلعب آدامز تحت قيادة جيسي مارش مدرب ليدز للمرة الثالثة في مسيرته بعد لايبزيغ ونيويورك رد بولز.

وشارك آدامز في أكثر من 100 مباراة مع لايبزيغ منذ انضمامه إلى النادي الألماني في 2019.

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وخاض اللاعب البالغ عمره 23 عاما 30 مباراة مع أميركا، ونال معها لقب دوري الأمم باتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في يونيو 2021.

ومن المقرر أن يستهل ليدز الموسم الجديد باستضافة ولفرهامبتون في السادس من أغسطس المقبل.

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