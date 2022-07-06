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رسميا.. دورتموند يتعاقد مع هالير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 08:12 مساء
رسميا.. دورتموند يتعاقد مع هالير
بوروسيا دورتموند يضم رسميا العاجي سيباستيان هالر. (الإنترنت)
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع المهاجم العاجي سيباستيان هالير، قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه حصل على توقيع الدولي العاجي حتى 30 يونيو 2026.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، وفقا لـ«العربية» أن دورتموند دفع 31 مليون يورو لضم مهاجم ساحل العاج الذي كان انتقل إلى أياكس قادما من وست هام يونايتد في يناير 2021.

صفقة مبشرة
وأضاف المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل،: «نحن سعداء بالتعاقد مع سيباستيان هالر والذي تألق في دوري أبطال أوروبا. صفقة مبشرة، سيباستيان يملك حضورا بدنيا قويا، كما أنه مرن من الناحية البدنية».

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وأحرز اللاعب البالغ عمره 28 عاما 34 هدفا في 43 مباراة مع أياكس بجميع المسابقات في الموسم الماضي، وقاده للقب الدوري الهولندي.

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