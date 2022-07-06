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رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 06:17 مساء
رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم نجم دورتموند
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البلجيكي أكسيل فيتسيل. (الإنترنت)
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، رسميا، التعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال أتلتيكو مدريد، على موقعه الرسمي، إن أكسيل فيتسل وقع مع الروخي بلانكوس لمدة موسم واحد فقط، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.

يذكر أن فيتسل شارك مع منتخب بلجيكا، في كأس العالم 2014 و2018، بالإضافة إلى يورو 2016 و2020.

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وخاض فيتسل مع بوروسيا دورتموند، 143 مباراة، ونجح في إحراز 13 هدفا وقدم ست تمريرات حاسمة.

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