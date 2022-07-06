مبابي يودع مدربه في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

ودَّع جناح فريق باريس سان جيرمان، النجم كيليان مبابي، مدربه الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو، بعد رحيله عن القيادة الفنية لنادي العاصمة الفرنسية، أمس الثلاثاء.

نشر مبابي صورة له مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: «شكرًا جزيلًا مستر، عناق».

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وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قبل موسم على نهاية عقده.

في الوقت نفسه، أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المدرب كريستوف غالتييه، كما تحدث غالتييه عن توقيعه رسميًا لقيادة فريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال كريستوف غالتييه: «أنا متحمس، سيتعين علينا جميعا العمل معا لإسعاد الجماهير، إذا قبلت هذا المنصب، فذلك لأنني قادر على تحمل هذه المسؤولية، وحدي سيكون الأمر صعبًا، معًا نحن أقوى بكثير».

وتابع كريستوف غالتييه، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي: «إنه لشرف كبير أن يكون لديك فريق من هذا المستوى، لاعبون من الطراز العالمي، يجب أن يكون لدينا مشروع مشترك دون أي تنازلات».