كيريوس يمثل أمام المحكمة بسبب اتهام بالاعتداء من صديقته

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الشرطة الأسترالية، أمس الثلاثاء، أن لاعب التنس نيك كيريوس، سيمثُل أمام محكمة في كانبيرا في أغسطس المقبل، عقب اتهامه بالاعتداء في حادث وقع العام الماضي.

ولم يحدد بيان شرطة العاصمة الأسترالية اسم كيريوس، لكن جريدة «ذا كانبيرا تايمز» نقلت عن محامي اللاعب المصنف 13، جيسون موفيت، قوله: «التهمة مرتبطة بعلاقة منزلية».

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وأوضحت الشرطة: «يمكننا تأكيد مثول رجل يبلغ 27 عامًا أمام محكمة في الثاني من أغسطس، للنظر في اتهام متعلق بالاعتداء عقب حادث في ديسمبر2021»، كما أشارت وسائل إعلام أسترالية، إلى أن الشكوى مقدمة من صديقة كيريوس السابقة، كيارا باساري، بحسب «رويترز».

وأضاف محامي اللاعب للجريدة: «الأمر مرتبط بعلاقة منزلية، طبيعة الاتهام خطيرة، ويتعامل كيريوس بجدية شديدة مع المزاعم، نظرًا لعرض الأمر على المحكمة، ولا تعليق لديه في هذه المرحلة، لكنه سيصدر بيانًا صحفيًا في وقت لاحق».