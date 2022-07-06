بوغبا ينهي الاتفاق مع يوفنتوس ويستعد لتوقيع عقد الولاية الثانية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إخبارية فرنسية توقيع لاعب مانشستر يونايتد السابق، الدولي بول بوغبا، عقدًا مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الأسبوع المقبل، لبدء مشوار جديد مع اليوفي، بداية من الموسم المقبل.

وقال الموقع الرسمي لإذاعة مونت كارلو، أمس الثلاثاء «نادي يوفنتوس أنهى الاتفاق مع بوغبا، ويتبقى فقط بعض التفاصيل الخاصة بالعقد سيجري حسمها قبل توقيع اللاعب الأسبوع المقبل».

وأضاف الموقع: «بوغبا استقر على يوفنتوس بشكل نهائي، ولا يفكر في أي من العروض التي يتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

وتعد هذه المرة الثانية التي ينضم فيها اللاعب 28 عامًا إلى عملاق الدوري الإيطالي في انتقال مجاني.