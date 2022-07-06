قرار يجبر نادال على التدريب المفاجئ أمام الجمهور

القاهرة - بوابة الوسط

تدرب الإسباني رافائيل نادال، أمس الثلاثاء، أمام جمهور «أول إنغلند كلوب»، استعدادًا لمواجهة الأميركي تيلور فريتز، في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

كان من المقرر أن يخوض نادال تدريبه لمدة ساعة ونصف الساعة، في ملاعب أورانغي بارك الخاصة، الذي لا يسمح سوى للاعبين والصحفيين بدخوله، لكنه قرر في آخر لحظة خوض التدريب على الملعب رقم 17، الذي يُمكن للجمهور أن يحضر فيه التدريبات، بحسب «وكالة الأنباء الإسبانية».

وحضر عدد كبير من الجماهير تدريب نادال الذي كان معه كل من مارك لوبيز، وفرانسيس رويغ، ومعالجه البدني رافا مايمو، وسيواجه نادال فريتز على الملعب الرئيسي، بعد مواجهة الرومانية سيمونا هاليب، والأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين فريتز مع نادال، حيث تتساوى الكفة بفوز لكل منهما.