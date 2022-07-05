نوري يحقق حلمه بمواجهة ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المصنف التاسع على العالم، البريطاني كاميرون نوري، إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، لأول مرة في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

جاء ذلك بعد أن حول تأخره مرتين إلى فوز على البلجيكي ديفيد جوفين 3-6 و7-5 و2-6 و6-3 و7-5، اليوم الثلاثاء، ليحقق حلمه بمواجهة نوفاك ديوكوفيتش في ويمبلدون، بحسب «رويترز».

دخل نوري اللقاء مفعمًا بالثقة، بعد انتصارات بمجموعات متتالية، لكنه تعرض لضربة مفاجئة بخسارة المجموعة الأولى، وانتزع المجموعة الثانية، لكنه نال نقطتين فقط من أول أربعة أشواط بالمجموعة الثالثة أمام جوفين، الذي كان يطمح لبلوغ المربع الذهبي لأول مرة بالبطولات الأربع الكبرى.