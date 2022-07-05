Atwasat

زكي ثالث صفقات مورينيو في روما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 08:27 مساء
زكي ثالث صفقات مورينيو في روما
زكي شيليك. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

حسم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو، ثالث صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب الظهير الأيمن زكي شيليك من ليل الفرنسي، وتردد أن شيليك، الذي وقع عقدًا لمدة أربعة أعوام مع روما، كان ضمن اهتمامات مورينيو منذ أن كان الأخير مديرًا فنيًا لتوتنهام الإنجليزي.

وجاء ضم شيليك بعد أن تعاقد روما بالفعل مع لاعب خط الوسط نيمانيا ماتيتش وحارس المرمى ميل سفيلار في صفقتي انتقال حر.

وقال شيليك، عبر «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «إنه شرف بالنسبة لي أن ألعب لمثل هذا النادي المهم، لديَّ طموح هائل وأرغب في المساهمة في نجاح الفريق».

وأضاف: «أشعر بالاستعداد والتركيز، لا أستسلم على الإطلاق، وسترونني أكافح دائمًا على أرض الملعب».

وقضى شيليك أربعة مواسم ضمن صفوف ليل، وتُوج معه بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»
فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»
رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع مالاسيا
رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع مالاسيا
إيقاف مهاجم توتنهام الجديد بسبب سلوك غير لائق
إيقاف مهاجم توتنهام الجديد بسبب سلوك غير لائق
أوريغي ينهي إجراءات الانضمام لميلان بعد 8 أعوام في ليفربول
أوريغي ينهي إجراءات الانضمام لميلان بعد 8 أعوام في ليفربول
الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة من 5 رجال وسيدة سرقت 3 ملايين يورو من رونالدو
الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة من 5 رجال وسيدة سرقت 3 ملايين يورو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
زكي ثالث صفقات مورينيو في روما
زكي ثالث صفقات مورينيو في روما...
ويمبلدون: ديوكوفيتش يقلب الطاولة على سينر ويبلغ نصف النهائي
ويمبلدون: ديوكوفيتش يقلب الطاولة على سينر ويبلغ نصف النهائي...
الألمانية ماريا تعبر لنصف نهائي تنس ويمبلدون على حساب مواطنتها نيماير
الألمانية ماريا تعبر لنصف نهائي تنس ويمبلدون على حساب ......
الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة من 5 رجال وسيدة سرقت 3 ملايين يورو من رونالدو
الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة من 5 رجال وسيدة سرقت 3 ملايين ......
أوريغي ينهي إجراءات الانضمام لميلان بعد 8 أعوام في ليفربول
أوريغي ينهي إجراءات الانضمام لميلان بعد 8 أعوام في ليفربول...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط