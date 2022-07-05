الألمانية ماريا تعبر لنصف نهائي تنس ويمبلدون على حساب مواطنتها نيماير

القاهرة - بوابة الوسط

تفوقت الألمانية تاتيانا ماريا (34 عاماً) على مواطنتها يوله نيماير (22 عاماً)، بنتيجة (4-6 و6-2 و7-5)، في مواجهة مثيرة، اليوم الثلاثاء، للتغلب الخبرة على الشباب في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس.

بدأت اللاعبتان بتوتر مع ارتكاب الكثير من الأخطاء لكن نيماير، التي شاركت لأول مرة في ويمبلدون، اتخذت المبادرة مبكراً، وكسرت الإرسال في الشوط الأول، وحسمت أول مجموعة، حين سددت المصنفة 103 ماريا، كرة خارج الملعب، بحسب «رويترز».

ورفعت ماريا، التي أنجبت طفلها الثاني العام الماضي، مستواها في المجموعة الثانية، وردت الضربات بقوة مع تسديد كرات ساقطة متقنة، وحسمت المجموعة بضربة ناجحة مباشرة، بعد إرسال نيماير.

ولم تتمكن نيماير من استعادة توازنها، ولم تستغل نقطة قوتها في الإرسال، وارتكبت 11 خطأ مزدوجاً، ولم تتأهل أي منهما إلى دور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى من قبل، لكن ماريا تحكمت في أعصابها في المجموعة الفاصلة، وكسرت الإرسال بعد إهدار إرسالها في الشوط الخامس، ثم انتزعت الفوز.