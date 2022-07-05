الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة من 5 رجال وسيدة سرقت 3 ملايين يورو من رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت الشرطة الإسبانية عصابة متخصصة في سرقة فيلات فاخرة، يقطنها مشاهير ولاعبو كرة قدم في مناطق مختلفة من إسبانيا، من بينهم لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، ورئيس نادي بلد الوليد الحالي، الظاهرة رونالدو نازاريو دي ليما، في إيبيزا.

قُدِّرت المسروقات المتعلقات بمنزل الظاهرة نحو ثلاثة ملايين يورو، ما بين مجوهرات وأموال، في الساعات الأولى من الإثنين قبل الماضي، 27 يونيو، جرى إلقاء القبض على خمسة رجال أربعة ألبان وإسباني واحد، وسيدة رومانية، في بلدة دينيا مقاطعة أليكانتي، وفي ملقا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأفادت المديرية العامة للشرطة بتفكيك هذه العصابة ذات الأصل الألباني، اليوم الثلاثاء، والمرتبطة بما يصل إلى 15 حادث سرقة لفيلات فاخرة في مقاطعات أليكانتي وملقا ومورثيا، وفي إطار هذه العملية، جرى اعتقال شخص سابع مرتبط بالعصابة.