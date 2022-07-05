أوريغي ينهي إجراءات الانضمام لميلان بعد 8 أعوام في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى بطل الدوري الإيطالي ميلان من إتمام إجراءات التعاقد مع مهاجم ليفربول، ديفوك أوريغي، بعد أن انتقل مجانًا وبشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث غادر أوريغي ليفربول، بعد 8 أعوام في إنجلترا، بحسب «رويترز».

وجاءت مغادرة أوريغي في نهاية الموسم الماضي، بعد العجز عن المشاركة بانتظام، ووقع عقدًا مع ميلان حتى يونيو 2026، ورغم قلة مشاركاته ترك المهاجم البلجيكي بصمات مؤثرة مع ليفربول ليصبح من أبطال «مرسيسايد».

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وسجل أوريغي هدف الفوز في الدقيقة 95 أمام الغريم إيفرتون العام 2018، وسط احتفالات حماسية للمدرب يورغن كلوب، كما أحرز هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وكذلك ثنائية أمام برشلونة في الفوز الشهير (4-0) بنفس الموسم.

وحافظ على سمعته في قمة «مرسيسايد»، وأحرز هدفًا متأخرًا من ضربة رأس بعد النزول بديلاً في أنفيلد في أبريل الماضي، ليساهم في فوز فريقه (2-0) بعد عناء، كما كان هذا هدفه السادس أمام إيفرتون.

وسجل أوريغي 11 هدفًا بعد النزول بديلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على أي لاعب آخر في ليفربول، تاركا الأخير بعد تسجيل 41 هدفًا في 175 مباراة، لينضم إلى ميلان الذي توج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة، خلال 11 عامًا، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، تاركا العمل تحت قيادة يورغن كلوب.