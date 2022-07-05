رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع مالاسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميا، مساء الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب الهولندي تايرل مالاسيا، قادما من فريق فينورد الهولندي.

وقال يونايتد، عبر موقعه الرسمي: «يسر النادي إعلان ضم اللاعب تايرل مالاسيا بعقد يمتد حتى يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي».

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وأوضح: «شارك المدافع الهولندي في 136 مباراة مع فينورد ومثل منتخب بلاده على كل المستويات منذ تحت 16 عاما إلى الفريق الأول، وخاض خمس مباريات دولية كاملة باسمه».