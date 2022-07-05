فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»

القاهرة - بوابة الوسط

فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، تحقيقا في انتهاء مباراتين من دوري الدرجة الثانية بنتيجة (91-1) و(95-صفر)، ووصفهما بالنتيجتين غير المنطقيتين.

وفاز فريق جالف إف.سي على كوكيما لبنان (91-1)، وخسر لومبنبو يونايتد (95-صفر) أمام كاهولا رينجرز.

وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفقا لـ«رويترز» إنه يحقق مع المسؤولين واللاعبين الذين شاركوا في المباراتين.

وأوضح اتحاد الكرة في سيراليون في بيان له، أنه لا يتسامح مطلقا مع التلاعب في المباريات أو أي شيء من هذا القبيل.

الخضوع لتحقيق شامل

وأضاف: «لذلك أكدنا لعامة الجماهير أن الأمر المذكور سيخضع لتحقيق شامل وأن أي شخص يثبت عليه الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة».