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كريستوف غالتييه: أنا متحمس.. وقبلت قيادة «سان جيرمان» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 03:10 مساء
كريستوف غالتييه: أنا متحمس.. وقبلت قيادة «سان جيرمان» لهذا السبب
المدرب كريستوف غالتييه مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي. (الإنترنت)
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تحدث المدرب كريستوف غالتييه، عن توقيعه رسميا لقيادة فريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال كريستوف غالتييه: «أنا متحمس! سيتعين علينا جميعا العمل معا لإسعاد الجماهير.. إذا قبلت هذا المنصب، فذلك لأنني قادر على تحمل هذه المسؤولية. وحدي سيكون الأمر صعبا. معا نحن أقوى بكثير».

مشروع مشترك
وتابع كريستوف غالتييه، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي: «إنه لشرف كبير أن يكون لديك فريق من هذا المستوى.. لاعبون من الطراز العالمي. يجب أن يكون لدينا مشروع مشترك دون أي تنازلات».

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وأوضح: «تحدثنا كثيرا مع لويس كامبوس لإقناع اللاعبين بالقدوم والانضمام إلينا. لدي ثقة كاملة!.. إنها مهنة شغف. لا يوجد مكان أفضل من باريس سان جيرمان للفوز بالألقاب».

 

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