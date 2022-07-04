إريكسن يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن صانع ألعاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، وافق مبدئيا على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وكان اريكسن (30 عاما) أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع برنتفورد الإنجليزي الذي لعب في صفوفه لمدة 3 أشهر، بعد تعافيه من أزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته خلال كأس أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي.

وسبق لاريكسن ان تدرب بإشراف مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ، عندما حاول استعادة لياقته البدنية في صفوف أياكس امستردام مطلع العام الحالي.

الانتقال إلى يونايتد بعقد حر

وقال «سكاي»، وفقا لـ«فرانس برس»، أن إريكسن وافق مبدئيا على الانتقال إلى صفوف يونايتد بعقد حر، على أن يقوم الأخير باعداد عقد يمتد على فترة ثلاثة أعوام قبل أن يخضع للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع.

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ويملك إريكسن خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 أعوام من 2013 إلى 2020 قبل الانتقال إلى إنتر الايطالي. كما لعب لأياكس لمدة ثلاثة أعوام من 2010 الى 2013.