رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع مدافع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، التعاقد مع أندرياس كريستنسن، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة مجانية.

وقال برشلونة بموقعه على الإنترنت إنه ضم المدافع الدنماركي كريستنسن بعقد حتى 30 يونيو 2026، ليصبح ثاني الصفقات الصيفية بعد فرانك كيسي لاعب وسط ميلان اليوم أيضا.

وأوضح برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد كريستينسن 500 مليون يورو (522.2 مليون دولار).

وساعد المدافع البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

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ولم يعد كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة مع الدنمارك، يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي.