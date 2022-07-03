حسن مصطفى يتوج ببطولة «أورلاندو برو» الأميركية بعد تأهله لمستر أولمبيا في كمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط

إنجاز جديد حققه البطل المصري حسن مصطفى نجم فريق «كوسكواد» لكمال الأجسام للمحترفين، بعد فوزه، اليوم الأحد، بلقب بطولة «أورلاندو برو» في منافسات الوزن المفتوح، وهي إحدى البطولات الكبرى المؤهلة للحدث الأهم والأكبر «مستر أولمبيا» المقبلة 2022 التي ستقام في ديسمبر المقبل في «لاس فيغاس».

وشارك حسن مصطفى في بطولات المحترفين لأول مرة هذا العام، واستطاع اقتناص لقب بطولة «بورريكو برو»، ورغم تأهله رسميا لمستر أولمبيا، واصل مشاركاته في بطولات المحترفين الكبرى وتوج بلقب بطولة «أورلاندو».

منافسة شرسة وقوية مع الإيطالي أندريا

يأتي هذا بعد منافسة شرسة وقوية مع الإيطالي أندريا بريستي الذي احتل المركز الثاني، والأميركيين فيل كلير وماكس تشارلز، حيث نجح بطل «كوسكواد» في التفوق عليهما خلال عرض التحكيم السري وتكرر الأمر في العرض العام أمام الجمهور ليتوج باللقب الثاني هذا العام في بطولات المحترفين.

حسن مصطفى هو اللاعب السابع من فريق «كوسكواد» الذي تأهل للمشاركة في مستر أولمبيا هذا العام وهو إنجاز فريد من نوعه للفريق، حيث سبقه البطل المصري العالمي بيج رامي في الوزن المفتوح بصفته حامل لقب مستر أولمبيا 2021، ومحمد شعبان في الوزن المفتوح، بعد فوزه بلقب بطولة «تورنتو برو»، ومحمد إمبابي والصيني بينغ ين لونغ في وزن الـ(212)، والبطل السوري ميشيل دعبول في الكلاسيك فيزيك، وأحمد شكري في الفيزيك.

تهنئة من مؤسس فريق «كوسكواد»

وعقب فوز حسن مصطفى باللقب أجرى مؤسس فريق «كوسكواد» إسلام قرطام اتصالًا هاتفيًا باللاعب ووجه له التهنئة على الفوز بلقب بطولة «أورلاندو»، وطالبه بالمزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة، خاصة أن حسن واحد من أبرز اللاعبين في العالم في الوزن المفتوح مع الأبطال المصريين بيج رامي ومحمد شعبان.

وطالب إسلام قرطام اللاعب بمواصلة الاستعداد القوي لبطولة مستر أولمبيا في ديسمبر المقبل لتحقيق مركز يليق باسم مصر.

ترقب لبطولة «أرنولد كلاسيك أوروبا»

ومن المنتظر أن يشارك حسن مصطفى في بطولة «أرنولد كلاسيك أوروبا» في سبتمبر المقبل وهي البطولة الأشهر بعد «مستر أولمبيا»، بعد تلقيه دعوة للمشاركة فيها للعام الثاني على التوالي.

ويعد البطل المصري واحدًا من اللاعبين المصريين المصنفيين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز بأكثر من بطولة عالمية، وظهر حسن مصطفى بمستوى متميز في بطولات العام الماضي.

ونجح نجم فريق «كوسكواد» في أولى مشاركاته في «مستر أولمبيا» في الفوز بالمركز الثالث عشر، ومن المتوقع له هذا العام تحقيق مركز متقدم بعد التطور الكبير في مستواه.