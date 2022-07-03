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رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 05:47 مساء
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي. (أرشيفية - إنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأحد، تأجيل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج بين يونيو ويوليو 2023، حتى مطلع العام 2024.

جاء ذلك من خلال إعلان رئيس «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المغربية الرباط، بحسب «فرانس برس».

وجاء المؤتمر الصحفي عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد في العاصمة المغربية الرباط، ليعلن أن بطولة أمم أفريقيا ستقام خلال شهري يناير وفبراير من العام 2024، عازيًا السبب إلى موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف.

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