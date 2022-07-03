عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت العداءة المصرية بسنت حميدة، الفائزة بميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية، أسرار تفوقها الرياضي، مؤكدة أنها تحدت الإصابة من أجل تحقيق هدفها.

وأشار بسنت حميدة إلى دور زوجها ومدربها محمد عباس في مسيرتها الرياضية؛ حيث تُوجت بميدالية ذهبية في سباق 100 متر عدو في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت بسنت حميدة، في تصريحات تليفزيونية لقناة «المحور» الفضائية المصرية: «هناك عناصر عديدة أدت إلى نجاحي في ألعاب القوى، والأمر صعب وليس سهلًا، كنت سأخوض بطولة أفريقيا لألعاب القوى قبل دورة البحر المتوسط، لكن الإصابة منعتني من السفر».

مرحلة العلاج والتأهيل

وأضافت «خضعت للعلاج وعمليات التأهيل البدني قبل الدورة، كي أستطيع المشاركة، شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط العام 2018، وكنت أحلم أن أحصد ميدالية، وكان لديّ يقين بأني سأكون على منصة التتويج هذه المرة».

دور الزوج والمدرب محمد عباس

وكشفت بسنت عن دور زوجها ومدربها قائلة «تقبيلي ليد زوجي ومدربي محمد عباس كانت لقطة تلقائية التقطتها عدسات الكاميرات، كنت أبحث عنه لحظة التتويج، فترة إصابتي لم أكن متزنة من الناحية النفسية، ومررت بمراح اكتئاب لكن زوجي هو من دعمني، حيث كنا نسافر بين الإسكندرية والقاهرة بشكل يومي للعلاج، وعندما رأيت دموعه بعد التتويج تذكرت دموعه عند إصابتي».