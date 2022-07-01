سان جيرمان يتعاقد مع البرتغالي فيتينيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا، في أولى صفقات النادي الباريسي للموسم الجديد.

وقال الوافد الجديد على موقع نادي العاصمة الباريسية، وفقا لـ«فرانس برس»: «أخرج من أفضل موسم لي مع بورتو، فزت بالألقاب وتمكنت من أن أصبح لاعبا دوليا، وكان ذلك حلما بالنسبة لي».

وأضاف: «أريد أن أستمر في التطور، وأريد أن أفعل ذلك هنا، ومواصلة الفوز بالألقاب»، واصفا نفسه بالـ«تقني» و«موجه نحو الهجوم».

قيمة الصفقة

وقدرت وسائل إعلام، قيمة الصفقة مع اللاعب البالغ 22 عاما بحوالي 40 مليون يورو (42 مليون دولار) لمدة خمسة أعوام.

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وبعد أقل من شهر على إعلان تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي حتى العام 2025، ينتظر سان جيرمان المملوك قطريا وصول المدرب كريستوف غالتييه للحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.