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مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 02:12 مساء
مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا
حارس المرمى الألماني أورتيغا. (الإنترنت)
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أعلن نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيغا في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد أورتيغا البالغ من العمر 29 عاما مع أرمينيا بيليفيلد نهاية الشهر الماضي، وسيكون حارسا احتياطيا للأساسي الدولي البرازيلي إيدرسون.

وقال أورتيغا، وفقا لـ«فرانس برس»: «هذا انتقال رائع بالنسبة لي.. مانشستر سيتي فريق مذهل - فريق يملك تشكيلة من الطراز العالمي في كل المراكز».

وتابع: «الحصول على فرصة للانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين والمساعدة في مواصلة نجاح النادي هو حلم بالنسبة لي».

ومن المرجح أن يحل أورتيغا محل حارس المرمى الأميركي زاك ستيفن الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم في قطر.

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وقال مدير الكرة الإسباني للنادي الإنجليزي تشيكي بيغيرستاين: «هذه صفقة جيدة جدا لسيتي. شتيفان يملك جودة ممتازة ومسيرته الاحترافية تتحدث عن نفسها. نحن نتعاقد مع حارس مرمى لديه خبرة واسعة، وسوف يساعدنا في سعينا لتحقيق المزيد من الألقاب».

وبات أورتيغا ثاني صفقة لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني. ويقترب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من شراء لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

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