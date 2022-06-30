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توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 06:57 مساء
توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون
مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون على وشك الانتقال إلى توتنهام (ا ف ب)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، اقتراب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لتدعيم ترسانته الهجومية عبر التعاقد مع مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه استرليني (73 مليون دولار).

وقال موقع «ذي أثلتيك» إنه تم الاتفاق على مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت. وانضم ريشارليسون صاحب (25 عاما) إلى إيفرتون قادما من واتفورد في العام 2018 مقابل 50 مليونا، وفقا لـ«فرانس برس».

وسجل «راقص السامبا» 53 هدفا في 152 مباراة لصالح الـ «توفيز»، منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليسهم في بقاء نادي ميرسيسايد في الـ «بريميرليغ».

إيفرتون بحاجة إلى إنهاء الصفقة
وأشارت محطتا «بي بي سي» و«سكاي سبورتس» إلى أن إيفرتون بحاجة إلى إنهاء الصفقة الخميس، للمساعدة في وضع الموازنة مع السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وتكبد إيفرتون خسائر بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أن خسائر الأندية يمكن أن تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، قبل أن يتم تخفيف القيود بسبب جائحة فيروس كورونا.

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منافسة قوية
ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.

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