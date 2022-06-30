بشكل رسمي.. البصرة العراقية تحتضن «خليجي 25»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إقامة منافسات بطولة «خليجي 25» في مدينة البصرة، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2023.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه جرى تأكيد إقامة الحدث المرتقب في مدينة البصرة.

تصويت بالإجماع

وصوَّت اتحاد كأس الخليج العربي بالإجماع، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، على استضافة البصرة للنسخة 25 من بطولة الخليج العربي، ليستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعدما استضافها في العام 1979 في بغداد.

وجاء التصويت في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي عُقد اليوم الخميس، بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية العراق وتوفر جميع المتطلبات لإنجاح هذا الاستحقاق.

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موعد إقامة البطولة

وتُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير من العام المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، في مدينة البصرة العراقية.

يُذكر أن المنتخب البحريني نجح في الفوز ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.