كيليني: لا أتمتع بالميزات الجسدية.. و«لوس أنجليس» هو النادي المثالي لي

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق جورجو كييليني عن تطلعه للعب في صفوف فريقه الجديد لوس أنجليس اف سي الأميركي، معتبرًا إياه «النادي المثالي لي».

وقال كيليني لدى تقديمه رسميا خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أنا متأكد بأن هذا النادي هو مثالي بالنسبة إليّ». وأضاف المدافع المخضرم (37 عاما): «تكلمت مع أندريا بيرلو واليساندرو نستا وكلاهما تحدث بشكل إيجابي عن الدوري الأميركي. بطبيعة الحال، ثمة فوارق عدة بين الدوري الأميركي ونظيره الإيطالي».

مزيج من الشباب والخبرة

وتابع: «هذا النادي مثالي بالنسبة إليّ لأنه يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين يستطيعون مساعدتي.. لا أتمتع حاليا بالميزات الجسدية التي كنت أتمتع بها قبل 10 سنوات لكني أستطيع تقديم الكثير لزملائي. يتعين علينا خلق مزيج من الشباب والخبرة في هذا الفريق لكي نصنع مجموعة تستطيع إحراز الألقاب».

ولم يفز لوس أنجليس إف سي بأي لقب منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي العام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حاليًا برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

ورحل كيليني عن يوفنتوس بعد 18 عامًا أمضاها في صفوف السيدة العجوز نجح خلالها في إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا أربع مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

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واعتزل اللعب دوليا في مطلع الشهر الجاري بعد أن دافع عن ألوان «الاتزوري» في 117 مباراة دولية وتوج في صفوفه بطلا لأوروبا الصيف الماضي.